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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray’ın Süper Lig'de kaç şampiyonluğu var? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu? İşte şampiyonluk sayıları

        Galatasaray'ın Süper Lig'de kaç şampiyonluğu var? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu?

        Süper Lig'de kupa Galatasaray'ın oldu. 2023-2024 Süper Lig sezonunu lider tamamlayan Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Son olarak 2022-2023 sezonunu da şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılılar 1959'dan bu yana ligde en çok şampiyon olan takım konumunda yer alıyor. İşte Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluk sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 21:01 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:01
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        • 1

          Süper Lig'de kupa sahibi buldu. Konyaspor deplasmanında rakibini 3-1'lik skorla yenen Galatasaray, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Ligde bu alanda en çok şampiyon olan takım konumda yer alan sarı kırmızılılar, hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezonunu da şampiyon olarak tamamlamıştı. Peki, "Galatasaray’ın Süper Lig'de kaç şampiyonluğu var? Galatasaray kaç kez şampiyon oldu?" İşte Galatasaray'ın son şampiyonluğu ve şampiyonluk sayıları...

        • 2

          2023-2024 SEZONU ŞAMPİYONU GALATASARAY OLDU!

          Galatasaray, 2023-2024 Süper Lig'nde 38 maçta 102 puan toplayarak 24. şampiyonluğunu elde etti. Sarı kırmızılılar 38 maçta 33 galibiyet 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

        • 3

          GALATASARAY SÜPER LİG'DE KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

          Galatasaray, ligde toplamda 24 kez şampiyon oldu. Sarı kırmızılılar hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sezonu da şampiyon olarak tamamlamıştı.

        • 4

          GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLDUĞU SEZONLAR

          Galatasaray'ın ligdeki şampiyonlukları:

          Süper Lig: 1964, 1965, 1966, 1969, 1971, 1972, 1987, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2022, 2023

          Türkiye Futbol Şampiyonası: 1962

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