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        Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve bilet fiyatları ne kadar? GS Zalgiris maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçı ne zaman, hangi gün ve bilet fiyatları ne kadar?

        Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçı için artık beklenen geri sayıma geçildi. 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmek isteyen sarı kırmızılılar, saha ve seyiricisi önünde Zalgiris Vilnius karşısında tur arıyor. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Zalgiris Vilnius rövanş maçı ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 15:57
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius'u Rams Park'ta konuk ediyor. Deplasman gol uygulamasının olmadığı turnuvuvada Rakibini mağlup ettiği her skorda bir üst tura yükselecek olan Cimbom'un zorlu mücadelesine dair merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik...

        • 2

          GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına sahne olacak Galatasaray Zalgiris Vilnius karşılaşması 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak.

        • 3

          GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI BİLETLERİ ÇIKTI MI?

          Galatasaray Zalgiris Vilnius karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkmadı.

          Mücadelenin biletlerinin 28 Temmuz Cuma günü taraftarlara sunulması bekleniyor.

        • 4

          GALATASARAY ZALGIRIS VILNIUS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Galatasaray Zalgiris Vilnius mücadelesi S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        • 5

          GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

          Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, Zaniolo

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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