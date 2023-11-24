Galatasaray yönetiminin tavrı net: Icardi satılık değil!

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Galatasaray'da Mauro Icardi gündemi yaşanıyor... Beşiktaş maçında darbeye bağlı yaşadığı sakatlıktan sonra müsabakalara iğneyle çıkan Arjantinli golcünün milli arada iyileşmesi yüzleri güldürürken İtalya ve İspanya basınında çıkan haberler ise yönetimi düğmeye bastırdı.

İlk olarak İtalya kaynaklı çıkan transfer iddiaları sonrasında Galatasaray yönetiminin refleks alması da gecikmedi. İddialara göre santrfor sorunu yaşayan Real Madrid, yıllar önce de transferi gündeme gelen Arjantinli golcüyü gündemine almıştı. Galatasaray'ın bu konudaki tavrı ise netleşti. REKLAM

Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcüyü değil devre arasında sezon sonunda da bırakmak istemiyor. Galatasaray'a geldiği günden bu yana büyük bir fark yaratan Icardi'nin uzun süre sarı-kırmızılı formayı terletmesini isteyen yönetim, Icardi'ye gelecek teklifleri astronomik olmaması durumunda geri çevirme kararı aldı.

Yakın geçmişte santrfor satışları sonrasında yerlerine alınan oyuncuların dikiş tutturamamasından ders çıkarıldığı öğrenildi. Icardi ile kulüp arasındaki uyumun çok az yıldız ile yakalanabileceğini düşünen sarı-kırmızılı idareciler, bu bölgedeki istikrarın bozulmasını istemiyor.