Galatasaray yönetiminden, Florya'ya ziyaret!

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde namağlup olan Galatasaray’da başkan Dursun Özbek futbolcularla bir araya geldi.

Önceki gün Florya’yı ziyaret eden Başkan Özbek, teknik heyet ve takım ile yemek yedi.

İyi gidişattan dolayı herkesi tebrik eden Özbek motivasyon konuşması da yaptı.

Kritik bir viraja girdiklerinin altını çizen Özbek, sahada kaldıkları sürece kazanmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Futbolcuların antrenmanda gösterdiği performansı da öven Özbek “Siz saha içinde kazanmaya devam ettikçe biz üzerimize düşeni yapacağız. Buraya getiren de devam edecek olan da sizsiniz. Nasıl şimdiye kadar sadece futbola odaklandıysanız bundan sonra da aynı ciddiyeti sürdüreceğinizden şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın Avrupa’da başarı geleneğiyle hareket ettiğini hatırlatan Özbek “Çizdiğiniz periyot bizi bundan sonraki süreç için ciddi şekilde heyecanlandırdı. Kaliteli bir takımsınız. Sizden beklentilerimiz çok yüksek” dedi.