12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray yönetiminden edinilen bilgiye göre, 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan 'Genel kurulun iptali' davasına fer-i müdahale talebinde bulunan Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, üye alımı ve finansal kararlar gibi kritik işlerin yönetim tarafından yürütülmesine itiraz ederek, yönetimin dernek tüzüğünde yazılı görevlerinden men edilmesi yönünde ihtiyati tedbir talebinde bulundu.
FER-İ MÜDAHALE TALEBİ
Yapılan talep doğrultusunda bu kararın onanması halinde, Galatasaray'ın mevcut yönetimi transfer yetkisini kaybedecek ve sarı kırmızılı kulüp yeni seçim yapılana kadar transfer yapamayacak.
Eski yöneticilerden Hatice Günay ve Kemal Taner Günay da yönetime karşı fer-i müdahale talebinde bulunurken, daha önce genel kurul divan üyeleri de yönetime karşı fer-i müdahale talebinde bulunmuştu.
YÖNETİM BU DURUMUN BÜYÜK SIKINTI YARATACAĞINI DÜŞÜNÜYOR
Öte yandan Galatasaray yönetimi, bu talebin kabul görmesi halinde sarı kırmızılı futbol takımının gelecek sezon büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünüyor. Transferle ilgili tüm yetkilerin kaldırılmasının futbol takımını ve teknik direktör Fatih Terim'i olumsuz etkileyeceği konusunda fikir birliğine varan yönetim, "Galatasaray transfer yapamazsa ne olacak? Zaten transfer döneminin bitmesine 2 ay var" görüşünde birleşti.
Yönetimin yaptığı görüşmelerde camianın mali genel kuruldan dolayı teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, teknik direktör Fatih Terim ve taraftarların da gelecek sezon hem şampiyon olmak, hem de Avrupa'da başarılara imza atmak için transfer istediği kaydedildi.
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