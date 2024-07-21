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        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 22:17 Güncelleme: 21.07.2024 - 22:17
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        Galatasaray'da yeni sezon mesaisi!
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        Yeni sezon hazırlanan Galatasaray, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın ikinci etap kamp çalışmaları için yeniden Avusturya’ya gidecek.

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