Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Yeni sezon hazırlanan Galatasaray, çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın ikinci etap kamp çalışmaları için yeniden Avusturya’ya gidecek.