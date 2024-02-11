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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada atıştı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ve Fenerbahçe sosyal medyada atıştı!

        Fenerbahçe, sahasında 2-2 berabere kaldığı Alanyaspor maçında liderliği Galatasaray'a bıraktı. Galatasaray maç sonu olay bir paylaşım yaparken Fenerbahçe'den de yanıt geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 23:16 Güncelleme: 11.02.2024 - 23:16
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        Galatasaray ve Fenerbahçe atıştı!
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        Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe'nin, sahasında karşılaştığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşma sonrası Galatasaray Kulübü maçta verilen hakem kararlarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.

        Galatasaray, bol sarı kartlı Fenerbahçe-Alanyaspor maçında verilen hakem kararlarına tepki gösterdi.

        Sarı-kırmızılı takmın sosyal medya hesaplarından şu paylaşım yapıldı: "Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı… Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"

        FENERBAHÇE'DEN YANIT GELDİ!

        Galatasaray'ın paylaşımının ardından Fenerbahçe ise şu ifadeleri kullandı:

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        "Kör hakemleri, komik penaltıları, yıllarca konuşulan skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen;

        kurgu şampiyonluklarıyla futbol tarihine kazınan, dualarla himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz;

        “Kişi kendinden bilir işi…”

        Bu sezon saha içi saha dışı kurgularınız tutmayacak;

        algı, manipülasyon ve yalanlar değil hak eden kazanacak,

        FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK."

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