Galatasaray transferi resmen duyurdu
Galatasaray, Carlos Vinicius'u Fulham'dan 600 Bin Euro'ya kiraladığını açıkladı.
Cedric Bakambu'yu, Real Betis'e satan Galatasaray, tecrübeli golcünün yerini Carlos Vinicius ile doldurdu.
Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekiplerinden Fulham'dan 600 bin Euro karşılığında Brezilyalı yıldızı kiralık olarak renklerine kattı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Carlos Vinicius Alves Morais ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 600.000 euro sezonluk ücret ödenecektir.