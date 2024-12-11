Galatasaray-Trabzonspor maçını Kadir Sağlam yönetecek!
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 16 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak dev maçı hakem Kadir Sağlam'ın yönetecek.
Öte yandan haftanın öne çıkan diğer maçlarından Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşmasını Ozan Ergün, Beşiktaş - Adana Demirspor mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
13 Aralık Cuma:
20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın
20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler
14 Aralık Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın
15 Aralık Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
16 Aralık Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam