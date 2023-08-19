Galatasaray - Trabzonspor | CANLI YAYIN

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

SAAT: 21.45

HAKEM: Atilla Karaoğlan

STAT: RAMS Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Trabzonspor: Uğurcan, Benkovic, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Umut

Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.

Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 1 puanla 12. sırada girdi. İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip ise 3 puanla 7. sırada yer buldu.

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TETE FORMA GİYEMİYOR Yeni transferlerden Brezilyalı kanat oyuncusu Tete de henüz lisansı çıkarılmadığı için Trabzonspor'a karşı mücadele edemiyor. 17 MAÇTIR YENİLMİYOR Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 17 karşılaşmada mağlup olmadı.

İç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 17 mücadelede 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" sahasındaki son 7 lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı. BU SEZONKİ ALTINCI RESMİ MÜSABAKA Galatasaray, Trabzonspor mücadelesiyle bu sezonki 6. resmi maçına çıkacak. REKLAM UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, yaptığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig'de de 1 maçta mücadele eden sarı-kırmızılılar, bundan da beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu mücadelelerde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, 4 mücadelede kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü. GOL YÜKÜ HALİL VE MERTENS'TE "Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu, bu sezonki resmi maçlarda attığı gollerle dikkati çekti. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı.

Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla deplasmanda yaptığı ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı. Rövanş mücadelesini Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 alan sarı-kırmızılılar, turu atlayan taraf oldu. Ligdeki Kayserispor maçını boş geçen sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 5 resmi maçında 7 gol atarken, Mertens ve Halil ikişer, Icardi, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı. MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ Trabzonspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Galatasaray (Şubat 2023; 2-1), rakibini en son Eylül 2014-Şubat 2016 arasında üst üste iki kere mağlup edebildi.

Galatasaray'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçından 7 puan çıkaran Trabzonspor (2G 1B 1M), daha önceki yedi ziyaretinde topladığı puanı geride bıraktı (2G 5M).

Geçen hafta Kayserispor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, ilk iki haftayı galibiyetsiz geçtiği son dönemi "son şampiyon" unvanıyla girdiği bir önceki sezonda yaşadı (2019/20; Fatih Terim yönetiminde).

Son iki Süper Lig sezonunda da oynadığı ilk deplasman maçını kazanan Trabzonspor, daha önceki 10 sezonun sadece birinde ilk dış saha karşılaşmasını kayıpsız geçmişti (6B 3M).

Evinde oynadığı son 17 Süper Lig maçını kaybetmeyen Galatasaray (15G 2B), son altı galibiyetinde kalesini gole kapamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan gol yemediği son iç saha maçını Mayıs 2013'te oynarken (2-0); daha sonraki 10 karşılaşmada kalelerinde toplam 15 gol gördüler.