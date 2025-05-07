Galatasaray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.