"TENİS OYNAMIYORUZ, HEP BERABER BAŞARIYORUZ"

Soru: "Bu kadar başarılı olacağınızı hayal ediyor muydunuz?"

"Tenis oynamıyoruz, tek başıma bir şey yapmıyorum. Geçen seneden beri kazanma odaklıyız. Camiamıza karşı bir sorumluluğumuz var ve bu da kazanmak. Galatasaray her maça kazanmak için çıkar. Bu düşünce de rekorları getiriyor. Bundan önce de böyle olmuş, bundan sonra da böyle olacak. Hep beraber bir şeyleri yaşıyoruz. Galatasaray'ın kazandığı bir başarı, ben başında olduğum için benim adım geçiyor."