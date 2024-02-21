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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Sparta Prag maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İlk maçtan daha iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini belirten Buruk, "Kazanıp son 16'ya kalmak istiyoruz" dedi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu ayrıca, sakatlıkları bulunan Aurier ve Ziyech'in son durumuna ilişkin de önemli ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 22:07 Güncelleme: 21.02.2024 - 22:07
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        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

        • 2

          "Son 16'ya kazanarak kalmak istiyoruz. İlk maçı kazandık ama bitti, şimdi yeni bir karşılaşma oynayacağız. İlk maçtaki avantajı bir kenara bırakıp bu maça odaklanacağız. Rakibimizi daha iyi tanıyoruz. Savunmada ve hücumda daha iyi aksiyonlar almamız gerekiyor. Son maçımızı kazanmamız bizim için moral oldu."

        • 3

          "KENDİ OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ"

          "En büyük motivasyonumuz ilk maç. İlk maçta rakibimiz ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterdi. Bu maça yüzde yüz konsantrasyon ile çıkacağız. Kendi oyunumuz var ve bunu oynayacağız. Prag çok değerli bir şehir, Sparta Prag da bu önemli şehrin değerli takımı. Ne kadar zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz."

        • 4

          "TENİS OYNAMIYORUZ, HEP BERABER BAŞARIYORUZ"

          Soru: "Bu kadar başarılı olacağınızı hayal ediyor muydunuz?"

          "Tenis oynamıyoruz, tek başıma bir şey yapmıyorum. Geçen seneden beri kazanma odaklıyız. Camiamıza karşı bir sorumluluğumuz var ve bu da kazanmak. Galatasaray her maça kazanmak için çıkar. Bu düşünce de rekorları getiriyor. Bundan önce de böyle olmuş, bundan sonra da böyle olacak. Hep beraber bir şeyleri yaşıyoruz. Galatasaray'ın kazandığı bir başarı, ben başında olduğum için benim adım geçiyor."

        • 5

          "NEDVED BİZİ KUPADAN ELEMİŞTİ"

          "Sparta Prag'a karşı oyuncu olarak en büyük anılarım Nedved'in golleri. Bizi kupadan elemişti. Artık antrenör olarak umarım kazanan takım ben olurum"

        • 6

          "SPARTA PRAG'DA 3 ÖNEMLİ EKSİK VAR"

          "Sparta Prag'da 3 önemli eksik var. Savunmada sol ayaklı oyuncuları eksildi, oyun kurmada 3 tane sağ ayaklı oyuncuları olacak. Takımın skor yükünü çeken iki oyuncuyu da kullanamayacaklar. En önemli eksikler bunlar rakibimiz için."

        • 7

          "AURIER VE ZIYECH'İN DERBİDE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

          "Sakat oyuncularımızın 2-3 hafta içinde bizlerle olacağını düşünüyoruz. Aurier ve Ziyech'in Beşiktaş maçında dönmesini hedefliyoruz. Kaan'ın da ağrıları var ama oynamaya devam ediyor. İdareli bir şekilde kullanıyoruz."

        • 8

          "İSTEĞİMİZ, MUSLERA'NIN BİZİMLE DEVAM ETMESİ"

          "Muslera ile ilgili ileriye dönük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bizim isteğimiz bizimle devam etmesi, inşallah bu şekilde olacağını düşünüyorum."

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