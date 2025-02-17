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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Süper Lig tarihine geçti: 23 maçta 20 galibiyet! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Süper Lig tarihine geçti: 23 maçta 20 galibiyet!

        Bu sezonki 23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan Galatasaray, lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.02.2025 - 23:44 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:44
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        • 1

          Süper Lig'in 24. haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, Süper Lig tarihinde görülmemiş bir rekora imza attı.

        • 2

          Bu sezonki 23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan Galatasaray, lig tarihinde bir sezonun ilk 23 karşılaşmasından 20 galibiyet çıkaran ilk takım oldu.

        • 3

          24 MAÇTIR YENİLMİYOR

          Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisini 24 maça taşıdı. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 23 müsabakada bileği bükülmedi.

        • 4

          Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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