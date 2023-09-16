Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek

Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.