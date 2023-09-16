Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 18 karşılaşmada mağlup olmadı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
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Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
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Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.
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Galatasaray, çıktığı son 15 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon ise 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
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Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 18 karşılaşmada mağlup olmadı. Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 18 mücadelede 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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MUHTEMEL 11
Muslera
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- 7
Boey
- 8
Nelsson
- 9
Abdülkerim
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- 10
Angelino
- 11
Torreira
- 12
Kerem Demirbay
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- 13
Tete
- 14
Mertens
- 15
Kerem Aktürkoğlu
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- 16
Icardi