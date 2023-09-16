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        Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 18 karşılaşmada mağlup olmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 11:20 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:31
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        • 1

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        • 2

          Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

        • 3

          Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.

        • 4

          Galatasaray, çıktığı son 15 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon ise 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        • 5

          Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 18 karşılaşmada mağlup olmadı. Ligde iç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 18 mücadelede 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        • 6

          MUHTEMEL 11

          Muslera

        • 7

          Boey

        • 8

          Nelsson

        • 9

          Abdülkerim

        • 10

          Angelino

        • 11

          Torreira

        • 12

          Kerem Demirbay

        • 13

          Tete

        • 14

          Mertens

        • 15

          Kerem Aktürkoğlu

        • 16

          Icardi

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