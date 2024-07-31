Galatasaray, Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti
Galatasaray Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına devam etti.
3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak olan Galatasaray Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmaları yapan sarı-kırmızılı oyuncular, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki taktik idmanla günü tamamladı.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.