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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

        Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:54
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        G.Saray-S.Prag maçına İspanyol hakem
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        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 15 Şubat Perşembe günü oynanacak Galatasaray-Sparta Prag maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

        UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekibin Çekya temsilciyle oynayacağı mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.

        Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.

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