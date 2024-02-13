İstanbul Fatih'te müşteri gibi markete giren bir kişi, bıçak çekerek market sahibinden para istedi. Market sahibi bıçaklı saldırgana copla karşılık verdi. Esnafın saldırganı dakikalarca copla kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay ilçede bir sokakta bulunan markette Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Market sahibi Şaban Kar, "Cumartesi günü gece saatlerinde ben markette otururken bir kişi müşteri kılığında geldi. Para istedi vermek istemedim, sonra bir şeyler istedi, yine vermek istemedim. Bana bıçak çekti, o bıçak çektiği esnada kafasına copla vurdum. Dışarıya doğru kaçmaya başladı. Ben de onu kovalamaya başladım. Kovalarken yetiştikçe vurdum. Sonra polis çağırdım, polis geldi. Eşkâli bilinen bir kişiymiş. Uzun süre sokakta kovaladım, sonra sokağı döndü yine copla kovaladım. Onun elinde bıçak benim elimde cop, yetiştikçe vurdum" diye konuştu.