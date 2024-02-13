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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Fatih'te market sahibi, bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı! - Güncel haberler

        Market sahibi bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı!

        İstanbul Fatih'te bir soyguncu, girdiği marketi bıçakla soymaya çalıştı. Market sahibi de bıçaklı saldırgana copla karşılık verdi. Esnafın saldırganı dakikalarca copla kovaladığı anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:29 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:38
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        Bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı!
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        İstanbul Fatih'te müşteri gibi markete giren bir kişi, bıçak çekerek market sahibinden para istedi. Market sahibi bıçaklı saldırgana copla karşılık verdi. Esnafın saldırganı dakikalarca copla kovaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        KAFASINA COP DARBESİ ALINCA KAÇMAYA BAŞLADI

        DHA'nın haberine göre olay ilçede bir sokakta bulunan markette Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

        İddiaya göre Şaban Kar iş yerinde oturduğu sırada içeriye giren şüpheli kendisinden para istedi. Market sahibinden olumsuz yanıt alan şüpheli belinden çıkardığı bıçakla market sahibini tehdit etti. Şaban Kar bunun üzerine, tezgahın altında bulunan copla bıçaklı saldırganın kafasına vurdu.

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        Market sahibi, başına aldığı darbeyle dükkandan çıkıp koşarak kaçmaya başlayan bıçaklı saldırganı kovalamaya başladı. Kar, ara ara yakaladığı saldırgana copla vururken, bıçaklı saldırgan ise, cop darbeleri sonrası kaçmaya devam etti.

        "ONUN ELİNDE BIÇAK, BENİM ELİMDE COP, YETİŞTİKÇE VURDUM"

        Yaşanan kovalamaca ve Şaban Kar'ın bıçaklı saldırganı ara sokaklarda copla yaklaşık 200 metre kovaladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Market sahibi Şaban Kar, "Cumartesi günü gece saatlerinde ben markette otururken bir kişi müşteri kılığında geldi. Para istedi vermek istemedim, sonra bir şeyler istedi, yine vermek istemedim. Bana bıçak çekti, o bıçak çektiği esnada kafasına copla vurdum. Dışarıya doğru kaçmaya başladı. Ben de onu kovalamaya başladım. Kovalarken yetiştikçe vurdum. Sonra polis çağırdım, polis geldi. Eşkâli bilinen bir kişiymiş. Uzun süre sokakta kovaladım, sonra sokağı döndü yine copla kovaladım. Onun elinde bıçak benim elimde cop, yetiştikçe vurdum" diye konuştu.

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