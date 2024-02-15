Galatasaray- Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile Sparta Prag karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde her iki takım da ulusal liginde lider konumda bulunuyor. Sporseverler Galatasaray- Sparta Prag mücadelesinin muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki, Galatasaray- Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray evinde Çek ekibi Sparta Prag'ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi grup aşamasını 3. olarak tamamlayan sarı kırmızılılar, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam ediyor. Avrupa Ligi’nde C Grubu’nu ikinci olarak tamamlayan Sparta Prag ise play-off turuna kalmaya hak kazandı. İşte, Galatasaray- Sparta Prag maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat Perşembe (bugün) 20.45'te oynanacak.
RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek olan sarı- kırmızılılarla Çek ekibi Sparta Prag karşılaşması EXXEN'den naklen yayınlanacak. Kritik maç öncesi muhtemel 11'ler belli oldu.
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GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Sparta Prag: Vindahl, Vitik, Panak, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Zeleny, Birmancevic, Karabec, Kuchta
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AVRUPA ARENASINDA 315. MAÇ
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 314 maça çıktı; 112 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Oynadığı maçlarda 423 gol atan sarı kırmızılılar, kalesinde ise 466 gol gördü.