Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 20 karşılaşmanın sadece üçünden galibiyetle ayrılabildi.
Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini kazanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.
Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide ise ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılarla çıktığı son 10 karşılaşmanın 6'sında ise mağlup oldu.
Rakipleriyle oynadığı bu 20 derbide 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.
Galatasaray'ın ligde yaptığı son 20 derbi ve sonuçları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Skor (GS-Rakip)
|Sonuç
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|B
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|1-2
|M
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|B
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|M
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|2-2
|B
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-2
|M
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-1
|M
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-1
|M
|2017-2018
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|B
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-3
|M
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|0-0
|B
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-0
|G
|2018-2019
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2-2
|B
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-1
|M
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|1-1
|B
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2-0
|G
|2019-2020
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0-0
|B
|Süper Lig
|Beşiktaş (D)
|0-1
|M
|Süper Lig
|Fenerbahçe (D)
|3-1
|G
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0-0
|B
TT STADI'NDAKİ DERBİ KARNESİ
Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.
Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 21 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 10 kez kazanırken 6 kez de eşitliği bozamadı.
Sahasındaki 21 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü.
> Sahasındaki son 10 derbide 2 galibiyet
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 10 derbide sadece 2 kez kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 10 maçlık süreçte iki takımla da beşer kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe ile yaptığı bu müsabakalarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı ise sahasındaki son 5 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi, bir de beraberlik aldı.
Galatasaray, bu derbilerde 6 gol atarken, 5 kalesindeki 5 gole engel olamadı.
> Türk Telekom Stadı'ndaki Fenerbahçe derbileri
Galatasaray, iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Ocak 2011'de açılan stattaki 11 Fenerbahçe derbisinde 4 kez galibiyet sevinci yaşarken, 4 kez beraberlik, 3 kez de yenilgi gördü. Galatasaray, sarı-lacivertli takıma bu mücadelelerde 11 gol atarken, rakibinin 10 golünü engelleyemedi.
Geçen sezon Fenerbahçe karşısında deplasmanda 3-1'lik galibiyet alarak Kadıköy'deki 20 yıllık kazanma hasretini sonlandıran Galatasaray, sahasında ise 5 maçtır rakibine üstünlük kuramıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 1 yenilgi gördü.
Öte yandan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk derbi karşılaşmasında 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'yi ağırlamıştı. Müsabakayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu stattaki ilk yenilgisini yaşamıştı.
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 21 derbinin skorları şöyle:
|Sezon
|Organizasyon
|Rakip
|Skor
|Sonuç
|2010-2011
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1 - 2
|M
|2011-2012
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|3 - 1
|G
|Süper Lig
|Beşiktaş
|3 - 2
|G
|Süper Lig S. Final
|Fenerbahçe
|1 - 2
|M
|Süper Lig S. Final
|Beşiktaş
|2 - 2
|B
|2012-2013
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2 - 1
|G
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2 - 1
|G
|2013-2014
|Süper Lig
|Beşiktaş
|1 - 0
|G
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|1 - 0
|G
|2014-2015
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2 - 1
|G
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2 - 0
|G
|2015-2016
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0 - 0
|B
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0 - 1
|M
|2016-2017
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0 - 1
|M
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0 - 1
|M
|2017-2018
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0 - 0
|B
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2 - 0
|G
|2018-2019
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|2 - 2
|B
|Süper Lig
|Beşiktaş
|2 - 0
|G
|2019-2020
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|0 - 0
|B
|Süper Lig
|Beşiktaş
|0 - 0
|B
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