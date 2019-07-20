'YENGE'YE MESAJ YAĞMURU!

Kolombiya basınına hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili konuşan Falcao "Bazı yakınlaşmalar oldu ancak daha fazla bir şey söyleyemem. Bir süre daha Avrupa'da oynamayı düşünüyorum. Kızlarımın eğitim alacakları yere de eşimle birlikte karar vermeliyim" demişti.