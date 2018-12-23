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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
Ligde 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 26 puan topladı. Lider Medipol Başakşehir'in 8, ikinci Evkur Yeni Malatyaspor'un 2 puan gerisindeki Galatasaray, averajla haftaya 5. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Demir Grup Sivasspor'u yenerek hem 2018'deki son maçını kazanmak hem de iç sahadaki 4 maçlık beraberlik serisine son vermek istiyor.
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GALATASARAY: 2 - SİVASSPOR: 2 (20' Eren Derdiyok -pen.- 30' Feghouli | 9' ve 41' Robinho)
(İkinci yarı oynanıyor...)
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Eren
YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Linnes, Ömer, Rodrigues, Selçuk, Sinan, Donk, Mustafa Kapı, Muğdat
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, Ndinga, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir
YEDEKLER: Ali Şaşal, Medjani, Papp, Ziya, Mert Hakan, Erdoğan, Aydın, Rybalka, Kone, Cyriac
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş
TEK EKSİK VAR
Galatasaray'da Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesi sakatlığı devam eden Emre Akbaba dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 maçlık cezasını tamamlayan ve Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında sahaya çıkan Ryan Donk da uzun bir aradan sonra ligde görev alabilecek.
Öte yandan, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte, sarı kart ceza sınırında 2 oyuncu bulunuyor. Genç savunma oyuncusu Ozan Kabak ve Belhanda, sarı kart görmeleri durumunda 18. haftadaki MKE Ankaragücü karşılaşması öncesi cezalı duruma düşecek.
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Garry Rodrigues yedeğe çekilirken, Serdar Aziz ise kadroda yer almadı.
Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Maicon Roque ile Younes Belhanda ilk 11'de görev yaptı.
Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ile başladı.
Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Garry Rodrigues'in yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mustafa Kapı ve Muğdat Çelik bulundu.
SERDAR AZİZ KADRODAN ÇIKARTILDI
Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz yaşadığı rahatsızlık nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkartıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in maç öncesinde mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı bildirildi.
BELHANDA FORMASINA KAVUŞTU
Galatasaray'da sakatlığı geçen Younes Belhanda, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra forma giydi.
Faslı futbolcu, milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında görev alamamıştı.
Belhanda ile aynı dönemde sakatlık geçiren Sinan Gümüş de Demir Grup Sivasspor maçında yedek kulübesinde yer alarak sahalara dönüş yaptı.
SİVASSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK
Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kadroda tek değişiklik yaptı.
Hakan Keleş, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Serhiy Rybalka'yı yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcunun yerine Gabriel Torje'yi sahaya sürdü.
SON 8 MAÇTA 1 GALİBİYET
Galatasaray, Süper Lig'deki son 8 maçında sadece 1 galibiyet elde edebildi. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 9. haftasındaki Bursaspor müsabakasıyla başlayan süreçte yalnızca 12. haftadaki Kayserispor maçını kazandı. Galatasaray, bu dönemde Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'le berabere kalıp, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a ise mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda hanesine 8 puan yazdırabildi.
SAHASINDAKİ SON 4 MAÇ BERABERE
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçından da beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde oynadığı Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor müsabakalarından birer puan çıkarabildi.
EVİNDE 27 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında çıktığı son 27 müsabakada da kaybetmedi. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda oynadığı müsabakalarda rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Galatasaray, evindeki son 27 lig maçının 22'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.
HAKAN KELEŞ FIRTINASI
Sivasspor, ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından son 5 maçta 13 puan topladı. Son 3 maçını kazanan Sivasspor'da Hakan Keleş, ligin 11. haftasında 11 puanla devraldığı kırmızı-beyazlı ekibi 5 haftada 24 puana taşıdı. Öte yandan 3'te 3 yapan Sivasspor'un yenilmezlik serisi ise 6 maça çıktı.
25. RANDEVU
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 24 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 50 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı, ikinci yarıda Sivas'ta gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Galatasaray, Sivasspor'a evinde puan yitirmedi. İki takım arasında İstanbul'da yapılan 12 lig maçında da Galatasaray galip geldi. Sivas ekibi rakibine deplasmanda sadece 8 gol atabildi, kalesinde ise 28 gol gördü.
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