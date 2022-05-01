STAT: Nef Stadı
HAKEM: Kadir Sağlam
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Bey, Nelsson, Semih, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre, Babel, Kerem, Gomis
YEDEKLER: Jankat, Alpaslan, Mostafa, Ömer, Moruţan, Berkan, Cicâldău, Barış Alper, Arda, Halil
TEKNİK DİREKRTÖR: Domenec Torrent
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare
YEDEKLER: Muammer, Cofie, Goutas, Kayode, Sefa, Camara, Konate, Kerem, Ziya, Özkan
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
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Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sivasspor ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 45 puan topladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor, 1-0 kazanmıştı.
SAHASINDAKİ SON 4 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 4 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.
32. RANDEVU
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 31 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 40 golle yanıt verdi.
İSTANBUL'DA MAĞLUBİYETİ YOK
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı hiçbir lig maçını kaybetmedi. Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 15 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı. İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 37 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 14 gol atabildi.
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