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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray seriyi 14'e çıkardı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray seriyi 14'e çıkardı

        Galatasaray'ın bu sezon bileği bükülmüyor. Sarı kırmızılılar, ligdeki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 15:49 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:49
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        • 1

          Galatasaray, bu sezon lig, kupa ve Avrupa'daki başarılı grafiğiyle dikkat çekiyor... Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Okan Buruk'un ekibi, böylece ligde üst üste 7'nci galibiyetini aldı.

        • 2

          Galatasaray, yenilmezlik serisini de 14 maça çıkardı. Sarı kırmızılılar, bu süreçte 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

        • 3

          Okan Buruk'un öğrencileri, ligdeki tek yenilgisini ise 12'nci haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşadı.

        • 4

          Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon 41 resmi maça çıktı. 31 kez kazanan sarı kırmızılılar, 6 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

        • 5

          Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Galatasaray, resmi maçlarda 4 kez kaybetti.

        • 6

          Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maça çıkan sarı kırmızılı ekip, bu karşılaşmaların 5'ini kazandı ve 1'den de beraberlikle ayrıldı.

        • 7

          Galatasaray, grup aşamasında ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

        • 8

          Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile eşleşen sarı kırmızılılar, ilk maçta rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

        • 9

          Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakiplerine şans vermedi.

        • 10

          Sarı kırmızılılar, evinde oynadığı Ümraniyespor ve Teksüt Bandırmaspor maçlarını kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.

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