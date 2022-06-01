Galatasaray'da iki kez ertelenen seçim tarihi belli oldu ve başkanlık adayları da resmen açıklandı. Oldukça sürpriz gelişmelerin yaşandığı seçim öncesi başkan adaylarının listeleri de belli oldu. Peki, Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman ve başkan adayları kimler?



GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN?



Sarı kırmızılı kulübün 30 Nisan Cumartesi ve 28 Mayıs Cumartesi günleri olmak üzere 2 kez ertelenen seçimli kongresinin 11 Haziran 2022 tarihinde yapılacak!



İŞTE GALATASARAY'IN BAŞKAN ADAYLARI VE LİSTELERİ