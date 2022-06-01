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Galatasaray seçimi ne zaman, hangi gün 2022? Galatasaray Başkan adayları kimler? İşte listeler

Galatasaray'da başkanlık seçimi ile ilgili geri sayım başladı. Sarı kırmızılı milyonlarca taraftarın merakla beklediği seçim tarihi ve başkan adayları ile listeleri belli oldu. Peki, Galatasaray Başkan adayları kimler ve seçim ne zaman gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

01.06.2022 - 11:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray'da iki kez ertelenen seçim tarihi belli oldu ve başkanlık adayları da resmen açıklandı. Oldukça sürpriz gelişmelerin yaşandığı seçim öncesi başkan adaylarının listeleri de belli oldu. Peki, Galatasaray Başkanlık seçimi ne zaman ve başkan adayları kimler?

    GALATASARAY'DA SEÇİM NE ZAMAN?

    Sarı kırmızılı kulübün 30 Nisan Cumartesi ve 28 Mayıs Cumartesi günleri olmak üzere 2 kez ertelenen seçimli kongresinin 11 Haziran 2022 tarihinde yapılacak!

    İŞTE GALATASARAY'IN BAŞKAN ADAYLARI VE LİSTELERİ

  • EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN LİSTESİ

    Başkan    : Eşref Hamamcıoğlu

    YÖNETİM KURULU: Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

    YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

  • DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

    BAŞKAN: Dursun Özbek

    YÖNETİM: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

     

    YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

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