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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor

        Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:06
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        Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk olan takımlar sıralamasında 2'nciliği Barcelona, Porto ve PSV ile paylaştı.

        on dönemde Türkiye'nin en üst futbol organizasyonunu domine sarı-kırmızılı takım, İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) yanı sıra, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Çekya ligleri arasında 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan takımlar sıralamasında ikinci oldu.

        Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde bu dönemde Galatasaray'dan daha fazla şampiyonluk sevincini sadece Almanya ekibi Bayern Münih yaşadı.

        Türk kulüpleri arasında sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 12 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

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        2000'li yıllarda Fenerbahçe'nin 6, Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'in ise 1'er şampiyonluğu bulunuyor.

        BAYERN MÜNİH ZİRVEDE

        Listenin başında, Bundesliga'da 2000'li yıllara damgasını vuran ve bu süreçte 19 kez adını zirveye yazdıran Bayern Münih yer aldı.

        Galatasaray ile birlikte Portekiz'den Porto, İspanya LaLiga'dan Barcelona ve Hollanda Eredivisie'den PSV, 2000'li yıllarda 12 şampiyonluk elde etti.

        Avrupa'nın en büyük 10 ligi içinde, İspanya'dan Barcelona ile Real Madrid ve Hollanda'dan PSV ile Ajax, 2000'li yıllarda en fazla şampiyonluk kupası kaldıran 10 takım arasına girdi.

        Avrupa'nın ilk 10 liginde 2000'li yıllarda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan 10 takım şunlar:

        Takım Ülke Şampiyonluk sayısı
        Bayern Münih Almanya 19
        Galatasaray Türkiye 12
        Porto Portekiz 12
        Barcelona İspanya 12
        PSV Eindhoven Hollanda 12
        PSG Fransa 11
        Juventus İtalya 11
        Anderlecht Belçika 10
        Real Madrid İspanya 9
        Ajax Hollanda 9
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