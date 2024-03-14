Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        78
        Fenerbahçe
        FB
        76
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        36
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        32
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, salonlar için geri sayıma geçti: Zemin etüdü bekleniyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, salonlar için geri sayıma geçti: Zemin etüdü bekleniyor

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın yanındaki araziye amatör şubeler için iki salon yapmayı planlayan Galatasaray, inşaat çalışmalarına başlamak için zemin etüdünün sonuçlanmasını bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 09:23 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salonlar için geri sayıma geçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri seçim süreci öncesinde verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışmalar yürütüyor.

        Bir süre önce Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'nın yanındaki arazinin üst kullanım hakkını alan ve buraya amatör şubelerde kullanılmak üzere iki stat yapmayı planlayan Galatasaray geri sayıma da geçti.

        Habertürk'ten Esra Köse'nin haberine göre güney tribünün yanındaki 62 dönümlük çeyrek çember araziye iki salon yapmayı planlayan sarı-kırmızılı idareciler, arazi için zemin etüdü çalışması yaptırdı.

        Biri üç bin, diğeri on iki bin kapasiteli iki salon inşa etmeyi planlayan Galatasaray yönetimi, mayıs ayı ortasına kadar inşaat çalışmalarına başlamayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi planlıyor
        Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi planlıyor
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Blinken İsrail ve Gazze politikasının tutarsız olmadığını savundu
        Blinken İsrail ve Gazze politikasının tutarsız olmadığını savundu
        Türkiye sağanağın etkisi altında...
        Türkiye sağanağın etkisi altında...
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Navigasyonla bile kayboluyorsan, hayat kurtaran çözüm onda gizli!
        Navigasyonla bile kayboluyorsan, hayat kurtaran çözüm onda gizli!
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Simit ve ekmek tarifesi düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Simit ve ekmek tarifesi düzenlemesi Resmi Gazete'de
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        Habertürk Anasayfa