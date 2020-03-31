Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in değişmez isimlerinden olan Ryan Donk konusunda karar verildi. Teknik heyet yönetime verdiği raporda, dün 34. yaşını kutlayan tecübeli futbolcu ile sözleşme uzatılmasını istedi. Geçtiğimiz sezon da sözleşmesindeki özel madde ile takımda kalan Hollandalı yıldız ile 1 yıl daha sözleşme yapılacağı ifade edildi. Aslan'dan şu an senelik 1 milyon 895 bin euro kazanan Donk’la 1.5 milyon euroya anlaşılması bekleniyor. Donk, Galatasaray’da bu sezon 32 maçta 2244 dakika süre aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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