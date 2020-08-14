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Galatasaray, Ryan Donk'la sözleşme imzalandığını resmen duyurdu!

Galatasaray, Ryan Donk'la sözleşme imzalandığını resmen açıkladı! Habertürk dün tecrübeli savunmacıyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağını duyururken Donk'un alacağı maaş da netleşti. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan bildirimde Donk'un gelecek sezonda 515 bin 750 Euro kazanacağı kaydedildi

14.08.2020 - 19:08 | Güncelleme: ABONE OL
Ryan Donk

Galatasaray sözleşmesi biten Ryan Donk'un gelecek sezonda da takımda olacağını açıkladı. Habertürk, tecrübeli savunmacıyla 1 yıllık sözleşme imzalanacağını dün duyurmuştu.

YAKLAŞIK 1,4 MİLYON EURO'LUK İNDİRİM!

2018'de 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Donk, geçen sezon Galatasaray'dan yılda 1 milyon 895 bin Euro kazanmıştı. 34 yaşındaki savunmacı yeni sözleşmesiyle birlikte yaklaşık 1,4 milyon Euro'luk indirime gitti.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Ryan Henk Donk'un sözleşmesi 2020-2021 futbol sezonu için uzatılmıştır.


Buna göre Futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 515.750 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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