Galatasaray grupta kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A grubu puan durumu sıralaması
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Bayern Münih deplasmanına konuk oldu. Zorlu geçen mücadele sonrasında, Galatasaray'ın grupta 4 puanı bulunuyor. Cimbomun gruptan çıkma ihtimali güncelliğini korurken "Galatasaray grupta kaçıncı sırada ve kaç puanı var?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray puan durumu sıralaması
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu sıralaması... Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 4. maçında Bayern Münih ile kozlarını paylaştı. Grupta 4 puanı bulunan Galatasaray, bir üst tur için iddiasını koruyor. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı sırada yer alıyor? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki puan durumu sıralaması
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ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
Galatasaray'ın Bayern Münih maçı sonrasında gruptaki güncel puan durumu şu şekilde;
1- Bayern Münih / 12 Puan (+5 av)
2- FC Kopenhag / 1 Puan (-1 av)
3- Galatasaray / 4 Puan (-2 av)
4- Manchester United / 3 Puan (-2 av)
ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI (8 KASIM)
Bayern Münih 2 - 1 Galatasaray (23:00) - Exxen
Kopenhag 4 - 3 Manchester United (23:00) - Exxen
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GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 4. maçlar sonrasında 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Grubundaki 4. maçta Bayern Münih ile kozlarını paylaşan sarı kırmızılıların bir gözü de Kopenhag Manchester United maçındaydı.
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Galatasaray, Bayern Münih karşısında puan alamadığı takdirde Kopenhag Manchester United maçından beraberlik çıkmasını bekleyecek. Sarı kırmızılılar, söz konusu sonuçların gerçekleşmesi durumunda, 5. haftada Kopenhag'ın Bayern Münih deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek ve evinde ağırlayacağı Manchester United'ı mağlup etmesi halinde son maçlara bakmadan adını bir üst tura yazdıran taraf olacak.
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Cimbom, Bayern Münih'i deplasmanda mağlup etmesi halinde ise yine Kopenhag Manchester United maçından gelecek sonucu bekleyecek. Sarı kırmızılılar, söz konusu durum gerçekleştiği takdirde yine Manchester United karşısına, son maçlara kalmadan bir üst tura çıkma fırsatıyla çıkacak.
Galatasaray, A Grubu'nda 2. olduğu takdirde son 16 turuna kalacak ve 8 grup birincisinden biriyle eşleşecek. Cimbom, 3. olması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 24'e kalacak ve bu turnuvada gruplarında 2. olan takımlardan biriyle eşleşecek.