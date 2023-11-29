Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        34
        Galatasaray
        GS
        34
        Beşiktaş
        BJK
        25
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        16
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray penaltı bekledi, hakem devam dedi

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya geldiği maçta penaltı bekledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.11.2023 - 21:33 Güncelleme: 29.11.2023 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray penaltı bekledi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Manchester United ile karşılaştı.

        Mücadelenin 15. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.

        15. dakikada McTominay'ın eline çarpan top sonrası Galatasaraylı oyuncular penaltı bekledi, İspanyol hakem Sanchez oyunu devam ettirdi.

        VAR, oyunun hemen başlatılmamasını istedi ve 1 dakika boyunca inceleme sürdü. İnceleme sonrasında oyunun devam etmesi istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        Özür diledi
        Özür diledi
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Habertürk Anasayfa