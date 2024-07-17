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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı Bulgaristan ekibine kiraladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Özgür Baran Aksaka'yı Bulgaristan ekibine kiraladı

        Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, genç oyuncu Özgür Baran Aksaka'yı Bulgaristan ekibi Arda Kardzhaliye kiraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 22:14 Güncelleme: 17.07.2024 - 22:14
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        Galatasaray Kulübü, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı Bulgaristan'ın Arda Kardzhali takımına kiraladığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Özgür Baran Aksaka'nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Arda Kardzhali 1924 ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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