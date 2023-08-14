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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçına hazır - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Olimpija Ljubljana maçına hazır

        Galatasaray Futbol Takımı, yarın Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 20:39
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        Galatasaray, Ljubljana maçına hazır!
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        Galatasaray'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık ve kuvvet çalışmasından sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Olimpija Ljubljana maçının taktiği üzerinde duruldu.

        Sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı.

        Antrenmanı, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti.

        Galatasaray, 3-0 galip geldiği maçın rövanşında Olimpija Ljubljana ile yarın RAMS Park'ta saat 21.00'de karşılaşacak.

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