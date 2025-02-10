Galatasaray Ödülü Tanzer Bilgen'in oldu

Galatasaraylılar Derneği tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Galatasaray Ödülü’nün sahibi, 8 Şubat Cumartesi akşamı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşen ödül töreniyle açıklandı. 2024 yılında “Teknoloji’’ temasıyla verilen Galatasaray Ödülü, teknolojiyi kullanarak tarımın gelişmesi ve tarımda daha sürdürülebilir bir yapının tesis edilmesine yaptığı katkıları dolayısıyla girişimci Tanzer Bilgen’in oldu. Bilgen’e ödülü, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber; Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. M. Reşat Dabak ve Galatasaray Ödülü Seçici Kurul Başkanı Sait Tuğ Mısırlıoğlu tarafından takdim edildi.

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Başkanlığını reklamcı ve iletişimci Sait Tuğ Mısırlıoğlu’nun üstlendiği Galatasaray Ödülü Seçici Kurulu’nda Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber’in yanı sıra Prof. Dr. Nurperi Gazioğlu, İzzeddin Çalışlar, Prof. Dr. Ali Ergur, Doç. Dr. Nazlı Ülbay Aytuna ve Nurten Yalçın Erüs ile uzman seçici kurul üyeleri Prof. Dr. Erkan Saka, Dilek Bil, Zehra Öney ve Doç. Dr. Murat Levent Demircan yer aldı.

NOBEL ÖDÜLLÜ DARON ACEMOĞLU COŞKUSU Galatasaray Ödülü Seçici Kurul Başkanı Sait Tuğ Mısırlıoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan gecede 2024 Nobel Ödülü’ne layık görülen Daron Acemoğlu’nun Galatasaray Ödülü’nü kazanan ilk isim olduğuna vurgu yapıldı. Mısırlıoğlu’nun konuşmasında ‘’Galatasaray Ödülü ilk kez 2012 yılında ekonomi alanında Prof. Dr. Daron Acemoğlu’na verilmişti. Acemoğlu’nun 2024 yılı Nobel Ödülü’nü alması, Galatasaray camiası için büyük bir gurur yaratırken, 12 yıl önceki ödül kararının ne kadar yerinde olduğunun da teyidi oldu. Ve gururumuz daha da katlandı. Bu yılki törenimiz Daron kardeşimiz sayesinde daha da anlamlı diye düşünüyorum’’ sözleri alkışlarla karşılandı. Mısırlıoğlu; jürinin 2024 ödülü için Teknoloji ana başlığı altında Tarımda Teknoloji alanına odaklanma gerekçesini şu şekilde özetledi: ‘’Ülkemizle birlikte dünyamızın da en sorunlu alanlarından biri tarım. Bir yanda iklim krizi ve onun yarattığı olumsuz koşullar, öte yanda yanlış tarım politikaları ile ihmal edilmiş ve/veya bilerek engellenmiş olan iyi uygulamalardaki eksiklikler ile tarım, yaşamdaki birçok olumsuzluğun odağında yer alıyor. Tarımsal verimsizliğin açlık, gıda krizi, göç, sağlıksız nüfus yapılanması, ekonomik ve sosyal istikrarsızlık gibi sorunlara ve sonuçlara yol açtığını dikkate alarak, teknoloji yoluyla tarımsal dönüşümü destekleyen girişimleri değerlendirmeye karar verdik.’’

REKLAM Fidel Berber: Kurucu irade tarıma büyük önem verdi, bu ülkünün takipçisiyiz Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Galatasaray Ödülü’nün her yıl Türkiye ve dünyanın kültür, sanat, bilim, çevre, teknoloji, ekonomi alanlarında yetiştirdiği insanları onurlandırmak ve destek sağlamak için verildiğini hatırlatarak, bu yılki ana temanın teknoloji olduğunu, Seçici Kurul’un isabetli bir tercihle tarımda teknolojiye odaklandığını söyleyerek ‘’Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk ve kurucu irade, tarıma büyük önem verdi. Büyük bir gururla ifade etmeliyim ki; Galatasaray Lisesi her alanda olduğu gibi, tarımsal kalkınma alanında da geçmişten bugüne ülkeye katkı sunan çok değerli isimler yetiştirdi. Kurucu iradenin tarım odaklı ülküsünün takipçisiyiz’’ dedi. Cumhuriyet’in ‘köylüyü çiftçi yapma’ idealinin, Cumhuriyet’in ilanından önce İzmir İktisat Kongresi’nde tarım politikasının özünü oluşturan “Milli ekonominin temeli ziraattır” ilkesiyle hayat bulduğunu anımsatan Fidel Berber; ‘‘Galatasaraylılar Derneği olarak artık kurumsallaşan Galatasaray Ödülümüz aracılığıyla toplumumuza, ülkemize daha aydınlık, daha müreffeh ve daha sağlam yarınlar için değer katan kişileri öne çıkarmaya, desteklemeye ve takdir etmeye devam edeceğiz’’ dedi. REKLAM TARIMDA DÖNÜŞÜM MÜMKÜN DEDİ, TEKNOLOJİYİ BULUŞTURDU 2024 Galatasaray Ödülü’ne layık görülen girişimci Tanzer Bilgen, tarımda teknolojiye dayalı dönüşümün mümkün olduğuna inanarak, 2012 yılında ortağı Selim Uçer ile Doktar Teknoloji’yi kurdu. 13 yılda alanında tanınan, küresel ölçekte etki gücü olan bir girişime dönüşen Doktar; Anadolu’da ve dünyanın farklı ülkelerinde tarımı dijitalleştirmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çiftçilerin gelirlerini artırmak için veri bilimi, yapay zeka, IoT ve sosyal bilimleri bir araya getiren modeller sunuyor.

Tanzer Bilgen: Galatasaray Ödülü’nün getirdiği sorumluluğun farkındayım Törende bir konuşma yapan Tanzer Bilgen, ödülden büyük onur duyduğunu ifade ederek, Galatasaray camiasının, sadece mezunlarından ibaret olmayan, değerleriyle geniş bir etki alanına sahip bir ekol olduğunu vurguladı. Tanzer Bilgen şöyle devam etti: ‘’Ödülü ortağım Selim Uçer ve bu yolculukta bize destek veren tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Ben Alman Lisesi mezunu olsam da, Galatasaray’ın eğitim, kültür ve topluma katkı geleneğini her zaman yakından takip ettim ve bu ruhu taşıyan insanlarla yolum sıkça kesişti. Bu ödüle layık görülmek, benim için Galatasaray’ın açık fikirli, evrensel ve kapsayıcı yaklaşımının bir göstergesi. Galatasaray, yalnızca kendi mezunlarını değil, topluma katkı sağlayan herkesi kucaklayan bir yapı. Ben de bu ödülle; tarım teknolojileri, sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği alanlarında yaptığımız çalışmaların takdir edilmesinden dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duydum. Bu ödül, yaptığımız işlerin doğru yönde ilerlediğinin ve daha büyük etkiler yaratmaya devam etmemiz gerektiğinin bir kanıtı oldu. Aynı zamanda, daha evvel bu ödüle layık görülen isimlere baktığımda ödülün getirdiği sorumluluğun da farkındayım. Tarımda dönüşümü hızlandırmak, gıda güvenliğini sağlamak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğim.’’