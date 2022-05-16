Galatasaray Nef, yarı finale yükseldi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Bahçeşehir Koleji: Jones 18, Hall 9, Erkan Yılmaz, Black 10, Smith 23, Muhammed Mustafa Baygül 6, Oğuz Savaş 9, Hasan Emir Gökalp, Solomon 19, Berkay Candan

Galatasaray Nef: Bost 20, Kravish 20, Göksenin Köksal 8, Canaan 14, Blackshear 10, Trimble 18, Sadık Emir Kabaca 8, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş

1. Periyot: 21-25

Devre: 39-48

3. Periyot: 68-74

GAZİANTEP BASKETBOL SERİYİ 1-1'E GETİRDİ

Günün diğer maçında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka'yı 91-66 mağlup etti.

Gaziantep temsilcisi, bu sonuçla iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği seride durumu 1-1'e getirdi.

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Erşan Kartal, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

Darüşşafaka: Olaseni 6, Pineiro 7, Boothe 4, Doğuş Özdemiroğlu 2, Caupain 20, Cullough 9, Sinan Güler 5, Selim Şav 11, Can Maxim Mutaf, Bora Yaşar 2, Ege Özçelik, Eren Has

Gaziantep Basketbol: Peterson 27, İsmail Cem Ulusoy 9, Alpha Kaba 13, Luther 10, Gulley 9, Orhan Haciyeva 3, Doyle 11, Harun Apaydın 3, Dusan Cantekin 4, Ahmet Furkan Özkan, Tevfik Akdamar, Koray Çekici 2

1. Periyot: 23-25

Devre: 39-44

3. Periyot: 51-71