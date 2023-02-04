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Haberler Basketbol STBL

Galatasaray Nef: 74 - Aliağa Petkimspor: 82 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray Nef'i 82-74 yendi. Aliağa Petkimspor bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 11. kez mağlup oldu

Giriş: 04.02.2023 - 20:45 | Güncelleme: ABONE OL
Galatasaray Nef: 74 - Aliağa Petkimspor: 82 | MAÇ SONUCU
AA

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü, bu senenin kazananı Nimet Ezgin'e verildi.

Yozgat'ta beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Nimet Ezgin'e şiltini, Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile Osman Solakoğlu'nun oğlu Kemal Solakoğlu takdim etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Batuhan Söymezoğlu

Galatasaray Nef: Russell 4, McGee 10, Göksenin Köksal 6, Caloiaro 16, Ristic 11, Sadık Emir Kabaca 12, Mcintrye 13, Mahir Ağva 2, Muhaymin Mustafa

Aliağa Petkimspor: Booth 15, Chery 15, Prewitt 26, Aldridge 6, Simmons 12, Dorukhan Ergindeniz 6, Ege Arar 2, Murat Meriç Kuntker, Nusret Yıldırım, Ömercan Engin

1. Periyot: 19-23

Devre: 37-40

3. Periyot: 57-60

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