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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Mustafa Cengiz'i andı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kulübü, vefatının 2. yıl dönümünde Mustafa Cengiz'i andı

        Galatasaray Kulübü, vefatının 2. yıl dönümünde merhum başkan Mustafa Cengiz'i andı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:41 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:42
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        Galatasaray, Mustafa Cengiz'i andı
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        Galatasaray Kulübü, eski başkanlardan Mustafa Cengiz'in vefatının 2. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i, aramızdan ayrılışının 2. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan, Mustafa Cengiz'in Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında da ailesi ve sevenlerinin katılımıyla bir anma töreni gerçekleştirildi.

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