Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Molde karşısında avantaj için sahaya çıkıyor! - Futbol Haberleri

        Galatasaray Molde karşısında avantaj için sahaya çıkıyor!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 23 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek. Aker Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aslan avantaj için sahaya çıkıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 23 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek.

        Aker Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, EXXEN platformundan yayımlanacak.

        Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

        Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, 2. eleme turundan başladı.

        İkinci eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

        REKLAM

        Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ise ikinci eleme turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı 1-0 yenildiği maçında rövanşında 2-0 mağlup ederek tur atladı. Molde, üçüncü eleme turunda ise Faroe Adaları temsilcisi Klaksvik'i 2-1 yenildiği maçında rövanşında uzatmada 2-0 yenerek play-off'a çıktı.

        Galatasaray, rakibi karşısında avantajlı bir skor alarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

        Eşleşmede ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

        ÖNEMLİ EKSİK TORREIRA

        Galatasaray'da Lucas Torreira cezası nedeniyle Molde karşısında forma giyemeyecek.

        Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

        Sarı-kırmızılılarda ayrıca UEFA listesinde yer almayan Tete ve Hakim Ziyech de sahaya çıkamayacak.

        YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

        Galatasaray, bu sezon yaptığı 6 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

        Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendol Süper Lig, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk maçında 2 gol yiyen "Cimbom" sonrasında çıktığı son 5 mücadelede kalesini gol kapattı.

        REKLAM

        GOL SİLAHI ICARDI

        Galatasaray, sezona iyi başlayan golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.

        Bu sezon sarı-kırmızılı ekibin formasını 4 resmi müsabakada terleten Arjantinli yıldız, 3 kez fileleri havalandırdı.

        AVRUPA'DA GOL YÜKÜ HALİL VE MERTENS'TE

        "Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu, Avrupa kupalarında attığı gollerle dikkati çekti.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı.

        Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla deplasmanda yaptığı ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı. Rövanş mücadelesini Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 alan sarı-kırmızılılar, turu atlayan taraf oldu.

        Ligdeki Kayserispor maçını boş geçen sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'u ise Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

        REKLAM

        Galatasaray, bu sezon 6 resmi müsabakada 9 gol atarken, Icardi 3, Mertens ve Halil ikişer, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı.

        MIDTSJÖ, VATANDAŞLARININ ÖNÜNDE

        Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ülkesinde vatandaşlarının önünde sahne alacak.

        Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon transfer olan Midtsjö, 2011-2017 yıllarında Molde'nin en büyük rakiplerinden Rosenborg'da top koşturdu. Norveç Ligi'nde 3 şampiyonluk yaşayan, 2 kez de Norveç Kupası'nı kazanan tecrübeli futbolcu, Molde'ye karşı 9 maçta forma giydi.

        Söz konusu maçların 5'inden galibiyetle ayrılan Midtsjö, 1 beraberlik, 3 de yenilgi gördü. Norveçli milli futbolcu, Molde müsabakalarında 2 kez de gol sevinci yaşadı.

        MOLDE DE TANIDIK İSİM : MARTIN LINNES

        Norveç temsilcisinde bir dönem Galatasaray formasını terleten Martin Linnes de görev yapıyor.

        Ocak 2016'da Molde'den Galatasaray'a transfer olan Linnes, 5,5 sezon sarı-kırmızılı takımda top koşturdu. İstanbul'da ikişer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan Norveçli futbolcu, 2021'de taraftarda güzel izler bırakarak Molde'ye döndü.

        Galatasaray'da 146 resmi maça çıkan savunma oyuncusu Martin Linnes, 5 kez de gol sevinci yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!
        2 yaşındaki kardeşini vurdu! 5 yaşında katil!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Cani koca, eşini iş yeri deposunda katletti
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        Japonya'dan Fukuşima açıklaması
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        "Fenerbahçe'de kalite var"
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Amcasıyla aynı ismi taşıyordu! Tam 2 yıl sonra... Ağlatan kader!
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!
        Geri dönüşlerin borsası
        Geri dönüşlerin borsası
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Yardımda bulunanları açıkladı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi mahsur kaldı!
        Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi mahsur kaldı!
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Memurun maaş zammı ne olacak?
        Arda Güler'den müjde!
        Arda Güler'den müjde!
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Suudi Arabistan futbolda ne hedefliyor?
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Diyanet, Eyüpsultan Camii’nde Üçüncü Selim’in yaptırmış olduğu 223 senelik mihrabın alınlığını “üzerinde papaz görünüyor” dediler diye kapattı!
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Ölümünden 14 yıl sonra dava açılabilir
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Fenerbahçe ikinci yarıda açıldı!
        Habertürk Anasayfa