Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets: 89-83 (MAÇ SONUCU)
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, E Grubu'ndaki üçüncü maçında evinde Alman ekibi Würzburg Baskets'i 89-83 mağlup etti. Grupta 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğuna yükseldi.
Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Würzburg Baskets ekibini 89-83 yendi.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Alman ekibi ise ilk yenilgisini yaşadı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Galatasaray MCT Technic: Robinson 12, Cummings 18, Palmer 24, Gillespie 4, White 10, Can Korkmaz 3, Meeks 4, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar
Würzburg Baskets: Mintz 8, Ivey 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8
1. Periyot: 24-16
Devre: 44-40
3. Periyot: 69-64