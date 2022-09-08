Galatasaray Mauro Icardi dahil beş transfer birden açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüyü PSG'den bedelsiz olarak kiraladığını ve oyuncunun 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının sadece 750 bin Euro'sunu karşılayacağını KAP'a bildirirken Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Juan Mata'nın bonservisleriyle, Milot Rashica'nın ise kiralık olarak transfer edildiğini duyurdu.

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun bedelsiz geçici transferi konusunda kulübü Sas Paris Saint-Germain ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise şirketimiz tarafından ödenecektir"

"Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir"

MATHIAS ROSS JENSEN'İN BONSERVİSİ 1 MİLYON 750 BİN EURO

Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

MILOT RASHICA'NIN MAAŞI 1,5 MİLYON EURO

Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir.

MATA İLE YILLIĞI 1,9 MİLYON EURO'DAN 1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir.

MAURO ICARDI KİMDİR?

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993'te Arjantin'in Rosario kentinde doğdu.

9 yaşında İspanya'nın Kanarya Adaları'nda altyapı kariyerine başlayan Icardi, Barcelona ve Sampdoria takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Arjantinli futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2012'de Sampdoria'da adım attı. İtalya temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çeken Icardi, 2013'te Inter'e transfer oldu.

Milano temsilcisinde 6 sezon boyunca skorer kimliğiyle ön plana çıkan Mauro Icardi, 2019'da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Fransa ekibi, 2020'de 60 milyon avro karşılığında Arjantinli oyuncunun bonservisini aldı.

Icardi, PSG'de 2'şer kez lig ve Fransa Kupası ile bir defa Fransa Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. Mauro Icardi, 8 kez Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giydi.

Arjantinli futbolcu, 22 gol attığı 2014-2015 sezonunda Luca Toni ve 29 kez fileleri havalandırdığı 2017-2018'de ise Ciro Immobile ile İtalya Serie A'da gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. Icardi, 2018'de ise İtalya'da yılın futbolcusu unvanına layık görüldü.