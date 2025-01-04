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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray - Manisa Basket: 115-105 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Galatasaray - Manisa Basket: 115-105 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında ağırladığı Manisa Basket'i normal süresi 99-99 sona eren maçın uzatma bölümünde 115-105 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 18:26 Güncelleme: 04.01.2025 - 18:26
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        Galatasaray uzatmada kazandı!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Manisa Basket'i normal süresi 99-99 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 115-105 yendi.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

        Galatasaray: Livingston 14, Young 18, Palmer 10, Delgado 19, Göksenin Köksal 11, Efianayi 3, Sadık Emir Kabaca 5, Cummings 17, Samet Geyik, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 8

        Manisa Basket: Pickett 10, Acuil 16, Lee 15, Thomas 7, Yunus Emre Sonsırma 12, Chiozza 11, Leon Apaydın 4, Besson 7, White 23

        1. Periyot: 29-20

        Devre: 49-50

        3. Periyot: 71-72

        Normal süre: 99-99

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