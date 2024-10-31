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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray maçı öncesi Tottenham'da sakatlık şoku! - Futbol Haberleri

        Galatasaray maçı öncesi Tottenham'da sakatlık şoku!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi İngiliz ekibinde 3 sakatlık birden yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 12:59 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:59
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        G.Saray'ın rakibi Tottenham'a 3 şok!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Lig Kupası maçında Manchester City ile kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

        3 SAKATLIK BİRDEN!

        Tur atlayan Londra temsilcisinde, buna karşın 14. dakikada Mickey van de Ven, 52'de Romero ve 69. dakikada ise Timo Werner sakatlanarak oyuna devam edemedi.

        3 Kasım Pazar günü Premier Lig'de Aston Villa'yı ağırlayacak Tottenham'da, sakatlıklarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

        Ayrıca takımın bir diğer yıldız ismi Heung-Min Son'un da durumu netlik kazanmadı. Güney Koreli oyuncu, son 7 maçta sadece 1 kez forma giyebildi.

        7 KASIM'DA İSTANBUL'DA!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak dev karşılaşma, TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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