Galatasaray maçı öncesi Tottenham'da sakatlık şoku!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Lig Kupası maçında Manchester City ile kozlarını paylaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

3 SAKATLIK BİRDEN!

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Tur atlayan Londra temsilcisinde, buna karşın 14. dakikada Mickey van de Ven, 52'de Romero ve 69. dakikada ise Timo Werner sakatlanarak oyuna devam edemedi.

3 Kasım Pazar günü Premier Lig'de Aston Villa'yı ağırlayacak Tottenham'da, sakatlıklarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca takımın bir diğer yıldız ismi Heung-Min Son'un da durumu netlik kazanmadı. Güney Koreli oyuncu, son 7 maçta sadece 1 kez forma giyebildi. 7 KASIM'DA İSTANBUL'DA! UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak dev karşılaşma, TRT 1'de canlı yayınlanacak.