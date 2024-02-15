Galatasaray-Sparta Prag maçı için Metro İstanbul'dan ek sefer!
UEFA Avrupa Ligi'inde temsilcimiz Galatasaray, Sparta Prag'ı ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak maç öncesi taraftarlar "Galatasaray maçı için ek metro seferi var mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. Konuya ilişkin açıklama Metro İstanbul'dan geldi. İşte, detaylar...
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İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Sparta Prag maçını stadda izleyecek futbolseverler ek metro seferlerini araştırıyor. RAMS Park'taki karşılaşma öncesi Metro İstanbul 'Maç Nedeniyle Hatlarımızda Sefer Değişikliği' başlıklı bir duyuru yayımladı. İşte, konuya dair güncel bilgiler...
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GALATASARAY MAÇI İÇİN EK METRO SEFERİ VAR MI?
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "15 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek Galatasaray-Sparta Prag futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.45-20.30 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır.
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Maç sonrası ise; taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklar ile aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacaktır."
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