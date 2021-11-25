Galatasaray Marsilya maçı için artık heyecan dorukta. İşte bu akşam saat 20:45'de başlayacak olan Galatasaray Marsilya maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY MARSILYA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Marsilya maçı 25 Kasım Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 20:45'de başlayacak.

GALATASARAY MARSILYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray Marsilya maçı dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray Marsilya maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor, TV'den yayınlanmıyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

16 Eylül: (1. Hafta)

Galatasaray 1-0 Lazio

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya 0-0 Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova 0-1 Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray 1-1 Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray