Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Sivas deplasmanında iyi bir performans sergileyen Emre Taşdemir’in de tedavisi sürüyor. Kayseri önünde kendisini zorlarsa oynayabilecek durumda olan 25 yaşındaki sol bekin de riske edilmeyeceği ifade edildi. Kayseri karşısında sol beke Martin Linnes geçecek.