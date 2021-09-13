UEFA Türkiye temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri ve maçlarının tarihi belli oldu. Sarı Kırmızılıların E Grubu mücadelesi bu hafta Lazio ile çıkacağı ilk maçla başlıyor. İşte Galatasaray - Lazio maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 19.45'te başlayacak.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda ev sahipliği yapacağı karşılaşma dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

16 Eylül: (1. Hafta)

Galatasaray-Lazio

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray