Galatasaray: 2 - LASK Linz: 3 | MAÇ SONUCU

REKLAM advertisement1

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bir süre önce stratejik partnerlik anlaşmasına vardığı LASK Linz ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Galatasaray maça yüksek tempo ve şiddetli baskıyla başlarken ilk gol LASK Linz'den geldi. 23. dakikada sol kanattan gelişen atakta Metehan Baltacı talihsiz bir an yaşadı ve topu Galatasaray ağlarına gönderdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar devreye 1-0 geride girdi. Galatasaray aradığı golü 56. dakikada buldu ve skora denge geldi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Metehan Baltacı müsait pozisyonda bu kez LASK Linz ağlarını havalandırdı. REKLAM LASK Linz 64'te Copado ile 2-1 öne geçerken Yusuf Demir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Metehan Baltacı ortasında topu ağlarla buluşturdu ve skora yeniden denge getirdi.

Son dakikalarda LASK Linz'li Kone maçın sonucunu söyledi: 3-2 Sarı-kırmızılı ekip, 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf (Almanya), 18 Temmuz'da Trencin (Slovakya), 24 Temmuz'da Lecce (İtalya) ve 27 Temmuz'da da Parma (İtalya) ile karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu 4 karşılaşma da TSİ 20.30'da başlayacak.