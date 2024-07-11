Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Galatasaray: 2 - LASK Linz: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Galatasaray: 2 - LASK Linz: 3 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray - LASK Linz maçının detayları HTSPOR'da! Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, buradaki ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.07.2024 - 20:25 Güncelleme: 11.07.2024 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray gollü maçta yenildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bir süre önce stratejik partnerlik anlaşmasına vardığı LASK Linz ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

        Galatasaray maça yüksek tempo ve şiddetli baskıyla başlarken ilk gol LASK Linz'den geldi. 23. dakikada sol kanattan gelişen atakta Metehan Baltacı talihsiz bir an yaşadı ve topu Galatasaray ağlarına gönderdi.

        İlk yarıda başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar devreye 1-0 geride girdi.

        Galatasaray aradığı golü 56. dakikada buldu ve skora denge geldi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Metehan Baltacı müsait pozisyonda bu kez LASK Linz ağlarını havalandırdı.

        REKLAM

        LASK Linz 64'te Copado ile 2-1 öne geçerken Yusuf Demir'in pasında ceza sahasında topla buluşan Metehan Baltacı ortasında topu ağlarla buluşturdu ve skora yeniden denge getirdi.

        Son dakikalarda LASK Linz'li Kone maçın sonucunu söyledi: 3-2

        Sarı-kırmızılı ekip, 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf (Almanya), 18 Temmuz'da Trencin (Slovakya), 24 Temmuz'da Lecce (İtalya) ve 27 Temmuz'da da Parma (İtalya) ile karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu 4 karşılaşma da TSİ 20.30'da başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'de gıda güvenliği konferansı düzenlenecek
        Türkiye'de gıda güvenliği konferansı düzenlenecek
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        FIFA'dan Tete ve Galatasaray kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Borsa 11 bini aştı
        Borsa 11 bini aştı
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        'Bina değil puzzle yapmışlar'
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Süper Kupa'nın tarihi ve yeri açıklandı!
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        Yunan botları 'Kızıl Elma'ya saldırdı
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        İyiliğin bedelini canıyla ödedi
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        El Nino bitti La Nina başlıyor: "Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız"
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Ne işe yaradığını tahmin bile edemezsiniz!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Süper Lig'de fikstür çekildi!
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        Görevli oldukları apartmanın avlusunu botanik bahçesine çevirdiler
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        "Dezenflasyon dönemi başladı"
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Bakan Şimşek: En zoru geride kaldı
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Habertürk Anasayfa