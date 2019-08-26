26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MEHMET DEMİRKOL: Fatura ağır oldu. Babel’in golü 60’da gelene kadar toplamda 2-3 dakika dışında maç hep Konyaspor sahasında oynandı. Maçın başında Konya’nın üst üste kazandığı kornerler sonrasında Aslan 2 pozisyonun ardından 3. bölgeye yerleşmeyi bildi ve Konya için çıkış bırakmadı.
Eksik kalan hücumu genişletememeleriydi. Bu sıkışık oyunda aranan oyuncu Belhanda’dır. Ve tabii iyi bir santrfor performansı. İkisi de yoktu. Kırmızı kart sonrası bu kadar yeni bir takımın eksik kalmasının sonuçları da ağır olabiliyor. Son saniye golü de bunun faturası oldu.
ERMAN TOROĞLU: Neymiş efendim, Galatasaray yüzde 75 topla oynamış. Konyaspor yüzde 25 oynamış. Geçiniz, bir halt yapamadıktan sonra istersen yüzde yüz oyna topla. Nitekim ancak çok ani atılan bir ters topta Konya defansı yön değiştirmeye kalkıyor..
AHMET ÇAKAR: Galatasaray tıpkı geçen yılki gibi son dakikada yediği golle puan kaybetti. Takımda çok ciddi coşku ve istek problemi var. İlk yarıda oyunun mutlak hakimiydiler. Her ne kadar fazla pozisyon üretmeseler de tempoyu yükseltemeseler de oyuna hakim oldular.
Burada tabii Konyaspor'un çağ dışı futbol anlayışı da önemli. Hani kalenin önüne kamyonu çekmek gibi bir deyim vardır ya, işte öyle yaptılar.
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