Linnes diyoruz... O da bir yere kadar. Oğulcan on birde ilk kez sahaya çıktı, elinden geleni de yaptı. Kolay değil, Anadolu takımından gelip birden bire büyük takım forması giymek. Emre Kılınç... O da becerilerini sahaya koyamıyor. Hocası ve taraftarlar ondan daha fazlasını bekliyor. Diagne, Galatasaray’ın golcüsü. Ama son vuruşları etkisiz. Bazen düşünüyorumda Fatih Terim’in de yapacağı fazla bir şey yok. Kalite bu kadar. Belhanda olmayınca, forvetle orta sahanın bağlantısı da kopuyor. Bilemiyorum, sakatlar gelince, korona testleri pozitif çıkanlar dönünce ne olur. Tabii ki bundan daha iyi olur. Ama sıkıntı büyük.