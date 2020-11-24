ŞANSAL BÜYÜKA
Ben yıllardır Aslantepe’ye gelen takımlar arasında Kayserispor kadar ilkel futbol oynayan, 20 yıl öncesinin futbolu “Çanakkale geçilmez”i yapan, ama onu bile beceremeyen ikinci bir takım görmedim. Sadece ilk yarıda çok net 7 Galatasaray pozisyonu var. Hadi indirim mevsimindeyiz, pozisyonlarda % 50 indirim yapalım, üstüne bir de % 10 koyalım, gene banko üç gol olurdu. Lung’un başarısı kadar, hatta daha fazlası, Galatasaray’ın son vuruşlardaki ciddi beceriksizliği vardı. Az-buz değil ama, çok ciddi beceriksizlik... Galatasaray dua etsin, Samet Hoca ilk yarıda Migel Lopez’i, Hasan Hüseyin Acar’ı, Aziz Behiç’i oynatmadı. Samet Hoca bu üçlüyü nasıl yanında oturttu, onu da anlamadığımı söylemeliyim.
Bu maç için Galatasaray’ın özrü, bahanesi olamaz. Çok eksik olabilir... Kayseri’de de Henrique başta çok ciddi eksikler vardı. Kalecisi sakatlanıp çıktı, yarım saate yakın bölümü bir eksik oynadı, hele ilk yarıda kalecisi hariç sahada 10 eksikti. Böyle bir rakibi bile yenemiyorsan, hocanla, futbolcunla tepeden tırnağa ciddi anlamda formsuzsun. Hatta kötüsün, çok kötüsün... Buna hakkın yok... Futbolda her şey var ama bu kadarı yok.
GÜRCAN BİLGİÇ
Şu çıkan Galatasaray'ın 11'i Kayserispor takımından daha iyi. Çok ciddi bir şekilde takımın kaçırdığı pozisyonlarda, Fatih Hoca'nın da yaptığı değişikliklerde rakibe saygısızlık var. Çok küçümsemişler, hangi havayla geldilerse nasıl olsa kazanırız havasındaydılar. Maçtan sonra Fatih Hoca oyunla ilgili bir şey söylemedi mi? Rakip 35 dakika 10 kişi oynadı. +7 dakika uzatma oynansa ne olurdu? Bu açıklamadan anlıyoruz ki, 7 dakika oynansaydı Galatasaray kazanacaktı.
ÖMER ÜRÜNDÜL
İki takım arasında topa sahip olmakta siyahla beyaz kadar fark olduğundan Galatasaray lehine tek taraflı bir maç izledik. İlk devre eğer Kayseri'nin kalesinde Lung olmasa tarihi bir 45 dakika farkı olurdu. Konuk ekipte takım savunması faciaydı. İlerde kanatlarda oynayan Lennon ve Muğdat'ın defansif katkıları sıfırdı. Fernandes yürüyerek oynuyordu. 18 önünde de yerleşme düzeni çok olumsuzdu. Bütün bunların yanında her duran topta ve her yüksek ortada topa Galatasaraylı oyuncular vuruyorlardı. Galatasaray tempoyu yüksek tutarak, sürekli hücumu düşünerek rekor sayıda pozisyon buldu ama bir türlü Lung'u aşamadı. Rumen kaleci sakatlanıp ikinci yarıya çıkamayınca herkesin ortak olduğu fikir Galatasaray'ın rahat kazanacağıydı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü dün geceki takım tertibindeki birçok oyuncunun maç eksikliğinden dolayı fizik sıkıntısı vardı.
İkinci yarıda tempo düştü, buna karşılık da Kayserispor takım savunmasındaki büyük hataları mümkün olduğunca azalttı. Penaltı ve kırmızı kartla ben dahil herkes bu işin bittiği kanaatine vardı. Ama kaleye giden ilk şuttaki sürpriz Kayserispor golü, maçı değişik bir havaya soktu. Konuk ekip müthiş bir dirençle kalesini savunarak 90 dakikayı bitirdi. Hem yeni hocasıyla önemli bir puan alıp hem de moral kazandılar. Samet Aybaba'ya tek eleştirim var; Fernandes'i nasıl oynattı ve nasıl 67 dakika sahada tuttu? Fatih Terim'in bir anda yaptığı oyuncu değişiklikleri fayda değil zarar getirdi.
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