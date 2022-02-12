Süper Lig'de zor günler geçiren ve son galibiyetini 25 Aralık 2021'de elde eden Galatasaray, Hikmet Karaman'la çıkış yakalayan Kayserispor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde Galatasaray'ın 28, Kayserispor'un 34 puanı bulunuyor.

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Gomis

YEDEKLER: İsmail, Omar, Mostafa, Erick, Ömer, Moruţan, Cicaldau, Barış, Halil, Semih

TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Cardoso, Ramazan, Bertolacci, Mustafa

YEDEKLER: Cenk, Yasir, Kemen, Gökhan, Hayrullah, Thiam, Talha, Gavranovic, İlhan

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

SAAT: 19.00

HAKEM: Sarper Barış Saka

STAT: Nef Stadı

YAYIN: beIN SPORTS 1

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Galatasaray ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşarken, 28 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı ekip, 24. haftayı lider Trabzonspor'un 29 puan gerisinde 13. sırada tamamladı.

Yukatel Kayserispor ise 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 34 puanla 24. haftayı 10. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Yukatel Kayserispor, 3-0'lık skorla kazanmıştı.

SON 13 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan Galatasaray, kalesinde 20 gol gördü.

Galatasaray, Süper Lig'de küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer alıyor.

TORRENT SİFTAH PEŞİNDE

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 4 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ile de berabere kaldı.

ASLAN'DA İKİ EKSİK

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da kart görmesi durumunda 26. haftadaki Göztepe maçında oynayamayacak.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Kayserispor ile oynadığı son Süper Lig maçını 3-0 kaybeden Galatasaray, en üst ligde rakibinden üst üste iki yenilgi almadı.

Kayserispor, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda Galatasaray ile oynadığı iki maçı da kazanmak için sahaya çıkıyor.

Kayserispor'un Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu üç takımdan biri (19; Beşiktaş ve Fenerbahçe ile eşit) ve en fazla gol yediği rakibi Galatasaray (72).

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Galatasaray, en üst ligdeki en uzun serisini tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya (Nisan-Ağustos 1992 arasında 4 maç). Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde tek sezonda üst üste dört iç saha mağlubiyeti almadı.

Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybeden Kayserispor (4G 3B), tek mağlubiyetini son dış saha karşılaşmasında Kasımpaşa'dan aldı (1-3)