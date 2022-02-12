Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi. Lig tarihindeki en kötü dönemlerden birini geçiren sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de altı maça çıktı.

Ligdeki son galibiyetini 2021'de elde eden Galatasaray, 50 gündür 3 puanın uzağında. 25 Aralık 2021'deki Antalyaspor maçını 2-0'lık skorla kazanan sarı-kırmızılılar sonrasında Giresunspor'a 1-0 yenilmiş ve Fatih Terim'le yollarını ayırmıştı.

TORRENT DE ÇARE OLMADI

Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in yerine göreve gelen Domenec Torrent de kötü gidişatı durduramadı. Galatasaray, İspanyol çalıştırıcı yönetiminde çıktığı beş maçın hiçbirini kazanamadı. Sarı-kırmızılılar Torrent'le sadece 2 puan topladı ve Hatayspor, Kasımpaşa ile Trabzonspor'a mağlup oldu.

SON 14 MAÇTA TEK GALİBİYET!

Süper Lig'de oynadığı son 14 karşılaşmada 1 galibiyet alan Cimbom, söz konusu müsabakalarda 7 mağlubiyet, 6 beraberlik elde ederken, tek 3 puan sevincini de Antalyaspor karşısında yaşadı.

29 PUANDA KALDI!

25. hafta sonunda 7 galibiyet 8 beraberlik elde eden Galatasaray haftayı 29 puanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bir maçları eksik Göztepe ve Kasımpaşa'nın kazanması durumunda 15. sıraya gerileyecek! Antalyaspor'un da rakibini mağlup etmesi durumunda ise küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 1'e inecek!